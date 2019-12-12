Поклонники заподозрили Елену Корикову с опухшим лицом в пластике
Поклонники не узнали актрису Елену Корикову с опухшим лицом. Артистка опубликовала новое видео в сети Instagram, которое спровоцировало слухи о пластической операции.
Елена Корикова опубликовала несколько видео, на которых запечатлена во время поездки в машине по ночному городу. Звезда напевает под песни, звучащие на заднем плане, а также улыбается на камеру. Также артистка пожелала хорошего вечера своим поклонникам, которые в ответ облили ее критикой. Например, многие посчитали лицо актрисы опухшим, предположив, что она сделала несколько пластических операций или косметологических процедур. Многие отметили, что не сразу узнали Корикову на этих кадрах, а одна из поклонниц посоветовала сменить косметолога.
Однако среди комментаторов оказалось много доброжелателей, которые посоветовали Елене Кориковой не обращать внимания на хейтеров.
Елена Корикова опубликовала несколько видео, на которых запечатлена во время поездки в машине по ночному городу. Звезда напевает под песни, звучащие на заднем плане, а также улыбается на камеру. Также артистка пожелала хорошего вечера своим поклонникам, которые в ответ облили ее критикой. Например, многие посчитали лицо актрисы опухшим, предположив, что она сделала несколько пластических операций или косметологических процедур. Многие отметили, что не сразу узнали Корикову на этих кадрах, а одна из поклонниц посоветовала сменить косметолога.
Однако среди комментаторов оказалось много доброжелателей, которые посоветовали Елене Кориковой не обращать внимания на хейтеров.