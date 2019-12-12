Поклонники заподозрили Елену Корикову с опухшим лицом в пластике

Елена Корикова опубликовала несколько видео, на которых запечатлена во время поездки в машине по ночному городу. Звезда напевает под песни, звучащие на заднем плане, а также улыбается на камеру. Также артистка пожелала хорошего вечера своим поклонникам, которые в ответ облили ее критикой. Например, многие посчитали лицо актрисы опухшим, предположив, что она сделала несколько пластических операций или косметологических процедур. Многие отметили, что не сразу узнали Корикову на этих кадрах, а одна из поклонниц посоветовала сменить косметолога.Однако среди комментаторов оказалось много доброжелателей, которые посоветовали Елене Кориковой не обращать внимания на хейтеров.