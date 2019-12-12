Под Астраханью расчёты комплекса "Искандер" выполнили пуск баллистических ракет





Учёния проходили под Астраханью на полигоне Часов Яр, где регулярно испытываются новинки российского ВПК. Как сообщается, в качестве цели выступал укреплённый пункт управления, в котором базировались члены предполагаемого незаконного формирования. Ракеты достигли указанной точки без отклонений, как указывается в отчёте. При этом пусковые установки в ходе мероприятия отработали моментальную смену дислокации, покинув точку, откуда совершались запуски баллистических ракет.В сообщении, поступившем от военных, указывается, данные учения организованы в рамках заключительного этапа освоения комплекса "Искандер", поставленного недавно на боевое дежурство в войска. Ракетное соединение, получившее данный вид вооружения, в настоящий момент дислоцируется в Курской области.