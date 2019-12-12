Под Астраханью расчёты комплекса "Искандер" выполнили пуск баллистических ракет
Представители Западного военного округа рассказали об успешном запуске баллистических ракет. Расчёты комплекса "Искандер" выполнили учебный пуск, поразив условные цели на расстоянии 60 километров.
Учёния проходили под Астраханью на полигоне Часов Яр, где регулярно испытываются новинки российского ВПК. Как сообщается, в качестве цели выступал укреплённый пункт управления, в котором базировались члены предполагаемого незаконного формирования. Ракеты достигли указанной точки без отклонений, как указывается в отчёте. При этом пусковые установки в ходе мероприятия отработали моментальную смену дислокации, покинув точку, откуда совершались запуски баллистических ракет.
В сообщении, поступившем от военных, указывается, данные учения организованы в рамках заключительного этапа освоения комплекса "Искандер", поставленного недавно на боевое дежурство в войска. Ракетное соединение, получившее данный вид вооружения, в настоящий момент дислоцируется в Курской области.
Учёния проходили под Астраханью на полигоне Часов Яр, где регулярно испытываются новинки российского ВПК. Как сообщается, в качестве цели выступал укреплённый пункт управления, в котором базировались члены предполагаемого незаконного формирования. Ракеты достигли указанной точки без отклонений, как указывается в отчёте. При этом пусковые установки в ходе мероприятия отработали моментальную смену дислокации, покинув точку, откуда совершались запуски баллистических ракет.
В сообщении, поступившем от военных, указывается, данные учения организованы в рамках заключительного этапа освоения комплекса "Искандер", поставленного недавно на боевое дежурство в войска. Ракетное соединение, получившее данный вид вооружения, в настоящий момент дислоцируется в Курской области.
Технологии / Главные новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:55