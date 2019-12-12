АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний…
EUR 70.46 USD 63.57
Курс валют на 12.12.2019

Под Астраханью расчёты комплекса "Искандер" выполнили пуск баллистических ракет

Представители Западного военного округа рассказали об успешном запуске баллистических ракет. Расчёты комплекса "Искандер" выполнили учебный пуск, поразив условные цели на расстоянии 60 километров.
Под Астраханью расчёты комплекса "Искандер" выполнили пуск баллистических ракет

Учёния проходили под Астраханью на полигоне Часов Яр, где регулярно испытываются новинки российского ВПК. Как сообщается, в качестве цели выступал укреплённый пункт управления, в котором базировались члены предполагаемого незаконного формирования. Ракеты достигли указанной точки без отклонений, как указывается в отчёте. При этом пусковые установки в ходе мероприятия отработали моментальную смену дислокации, покинув точку, откуда совершались запуски баллистических ракет.

В сообщении, поступившем от военных, указывается, данные учения организованы в рамках заключительного этапа освоения комплекса "Искандер", поставленного недавно на боевое дежурство в войска. Ракетное соединение, получившее данный вид вооружения, в настоящий момент дислоцируется в Курской области.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Под Астраханью расчёты комплекса "Искандер" выполнили пуск баллистических…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, что Майя Донцова не сообщала о…
В Сети продают 11-метровый лимузин-пикап Dodge Ram…
Эксперт рассказал, зачем России нужны эсминцы «Лидер» и фрегаты проекта…
Учёные: X-хромосомы отцов отвечают за аутоиммунные болезни у…
Philips представила смартфон Philips S610 за 7 тысяч…
Альбина Джанабаева покорила поклонников стильным…
Глава Twitter Джек Дорси рассказал о параметрах новой соцсети…
Ученые выделили 10 новых подтипов рака с общими изменениями…
Поклонники заподозрили Елену Корикову с опухшим лицом в…
Стоматологи решили дилемму лечения молочных…
Audi выпустила предельно экономичный Audi…
Дженнифер Лопес советует своей 11-летней дочери брать пример с главной героини фильма…
Эксперты дали советы, как правильно нарядить новогоднюю…
Российские врачи назвали методы борьбы с хронической…
В социальной сети «ВКонтакте» появился раздел…
Компания Geely обновила популярный седан…
Супруга Басты выгнала рэпера из Большого театра на глазах…
"Морские котики" ВС США получат обновленный конвертоплан MV-22…
Эксперты сообщили, сколько россиян имеют склонность к избыточному…
«Спасибо деду за победу, спасибо маме за меня»: Сергей Светлаков оригинально поздравил себя с днем…
Эксперты сообщили, что стоимость iPhone 12 останется…
Исследователи обнаружили антираковое вещество в тропическом…
«Грудь третьего размера и большие губы»: Гарику Харламову ищут эффектную любовницу для нового…
Появились первые фотографии нового купе Opel…
Дарья Мельникова перекрасила волосы в яркий светло-рыжий…
В 2021 в Турции выпустят первый национальный…
Алена Водонаева рассказала, что главная причина развода с Алексеем Комовым –…
Дима Билан вспомнил, как ему грозила ампутация ноги из-за…
В Шотландии умер 14-летний актер Джек Бернс из сериала…
Учёные утверждают, что ванна со льдом бесполезна для…
Школьник из Екатеринбуга получил травмы позвоночника от своих…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева собирается усыновить ребенка из…
Xiaomi начала продавать «умную» колонку AI Speaker Play за…
Хайден Панаттьери снова появилась в социальных сетях после череды…
В Сети представили первого персонажа новой видеоигры Resident Evil:…
Лариса Латынина развелась с первым мужем из-за разных взглядов на…
Юристы рассказали, кто из россиян лишится льгот в 2020…
Бывшая возлюбленная Глеба Жемчугова Надежда Ермакова против его возвращения в…
Супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова призналась в любви Леонардо Ди…
Просмотреть все новости