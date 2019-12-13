Тейлор Свифт принесла удачу американскому игроку в лотерею
Известная певица Тейлор Свифт принесла удачу американскому жителю. Артистка дважды помогла игроку выиграть в лотерею, однако сама знаменитость об этом ничего не знает, признается счастливчик.
Американец из штата Мэриленд рассказал о том, что в 2015 году он впервые выиграл в лотерею. Тогда 58-летний мужчина работал на концерте Тейлор Свифт в городе Потомаке. Вечером после того выступления он понял, что оказался победителем в лотерее Pick 3. Тогда американец не придал этой ситуации большого значения и продолжил свою жизнь.
Ситуация повторилась в 2019 году. В ноябре Тейлор Свифт была удостоена множества наград на премии American Music Awards. Знаменитости досталось звание «Артист десятилетия». В этот же вечер американец выиграл 33 тысячи долларов в очередной лотерее. Именно тогда мужчина понял, что исполнительница приносит ему удачу и помогает побеждать в подобных розыгрышах.
Сама Тейлор Свифт об этом ничего не знает, однако теперь существует вероятность, что ей станет известно об этом счастливчике из штата Мэриленд. Недавно американец дал интервью крупному изданию и теперь об его историю узнают во всем мире. Также мужчина предположил, что, возможно, когда-то знаменитость даже напишет про него песню. Кроме того, счастливчик отметил, что выигранные недавно 33 тысячи долларов он намерен потратить на то, чтобы устроить своей семье незабываемое празднование предстоящего Рождества.
Американец из штата Мэриленд рассказал о том, что в 2015 году он впервые выиграл в лотерею. Тогда 58-летний мужчина работал на концерте Тейлор Свифт в городе Потомаке. Вечером после того выступления он понял, что оказался победителем в лотерее Pick 3. Тогда американец не придал этой ситуации большого значения и продолжил свою жизнь.
Ситуация повторилась в 2019 году. В ноябре Тейлор Свифт была удостоена множества наград на премии American Music Awards. Знаменитости досталось звание «Артист десятилетия». В этот же вечер американец выиграл 33 тысячи долларов в очередной лотерее. Именно тогда мужчина понял, что исполнительница приносит ему удачу и помогает побеждать в подобных розыгрышах.
Сама Тейлор Свифт об этом ничего не знает, однако теперь существует вероятность, что ей станет известно об этом счастливчике из штата Мэриленд. Недавно американец дал интервью крупному изданию и теперь об его историю узнают во всем мире. Также мужчина предположил, что, возможно, когда-то знаменитость даже напишет про него песню. Кроме того, счастливчик отметил, что выигранные недавно 33 тысячи долларов он намерен потратить на то, чтобы устроить своей семье незабываемое празднование предстоящего Рождества.