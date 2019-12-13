Тейлор Свифт принесла удачу американскому игроку в лотерею





Американец из штата Мэриленд рассказал о том, что в 2015 году он впервые выиграл в лотерею. Тогда 58-летний мужчина работал на концерте Тейлор Свифт в городе Потомаке. Вечером после того выступления он понял, что оказался победителем в лотерее Pick 3. Тогда американец не придал этой ситуации большого значения и продолжил свою жизнь.Ситуация повторилась в 2019 году. В ноябре Тейлор Свифт была удостоена множества наград на премии American Music Awards. Знаменитости досталось звание «Артист десятилетия». В этот же вечер американец выиграл 33 тысячи долларов в очередной лотерее. Именно тогда мужчина понял, что исполнительница приносит ему удачу и помогает побеждать в подобных розыгрышах.Сама Тейлор Свифт об этом ничего не знает, однако теперь существует вероятность, что ей станет известно об этом счастливчике из штата Мэриленд. Недавно американец дал интервью крупному изданию и теперь об его историю узнают во всем мире. Также мужчина предположил, что, возможно, когда-то знаменитость даже напишет про него песню. Кроме того, счастливчик отметил, что выигранные недавно 33 тысячи долларов он намерен потратить на то, чтобы устроить своей семье незабываемое празднование предстоящего Рождества.