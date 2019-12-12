Дженнифер Лопес советует своей 11-летней дочери брать пример с главной героини фильма “Стриптизерши”
Певица Дженнифер Лопес призналась, что советует своей 11-летней дочери брать пример с главной героини фильма “Стриптизерши”. Новое интервью знаменитость дала изданию The New York.
Дженнифер Лопес получила номинацию от Critics Choice Awards на лучшую женскую роль второго плана, а также аналогичные номинации от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и “Золотого глобуса”. Певица считает свою роль в фильме “Стриптизерши” полезной, поскольку ее персонаж по имени Рамона может научить женщин некоторым важным вещам. Например, независимости, поскольку этой героине не нужно мужское внимание, а также денежное спонсирование. Знаменитость считает Рамону матерью-медведицей, которая становится любящей и заботливой для своей дочери. Звезда хочет научить свою дочь самостоятельности, отметив, что женщинам редко о таком говорят.
Дженнифер Лопес отметила, что всегда считала себя романтичной, но когда сыграла Рамону, поняла, что на самом деле всю жизнь была сама по себе.
Дженнифер Лопес получила номинацию от Critics Choice Awards на лучшую женскую роль второго плана, а также аналогичные номинации от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и “Золотого глобуса”. Певица считает свою роль в фильме “Стриптизерши” полезной, поскольку ее персонаж по имени Рамона может научить женщин некоторым важным вещам. Например, независимости, поскольку этой героине не нужно мужское внимание, а также денежное спонсирование. Знаменитость считает Рамону матерью-медведицей, которая становится любящей и заботливой для своей дочери. Звезда хочет научить свою дочь самостоятельности, отметив, что женщинам редко о таком говорят.
Дженнифер Лопес отметила, что всегда считала себя романтичной, но когда сыграла Рамону, поняла, что на самом деле всю жизнь была сама по себе.