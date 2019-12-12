Дженнифер Лопес советует своей 11-летней дочери брать пример с главной героини фильма “Стриптизерши”

Дженнифер Лопес получила номинацию от Critics Choice Awards на лучшую женскую роль второго плана, а также аналогичные номинации от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и “Золотого глобуса”. Певица считает свою роль в фильме “Стриптизерши” полезной, поскольку ее персонаж по имени Рамона может научить женщин некоторым важным вещам. Например, независимости, поскольку этой героине не нужно мужское внимание, а также денежное спонсирование. Знаменитость считает Рамону матерью-медведицей, которая становится любящей и заботливой для своей дочери. Звезда хочет научить свою дочь самостоятельности, отметив, что женщинам редко о таком говорят.Дженнифер Лопес отметила, что всегда считала себя романтичной, но когда сыграла Рамону, поняла, что на самом деле всю жизнь была сама по себе.