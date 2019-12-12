Учёные: X-хромосомы отцов отвечают за аутоиммунные болезни у женщин





Известно, женщины и мужчины по-разному наследуют хромосомы. Первые получают по одной X-хромосоме от каждого родителя, а вторые X-хромосому от матери и Y-хромосому от отца. Изучая данный факт, учёные пришли к мнению, что именно этой особенностью можно объяснить, почему аутоиммунные болезни чаще всего возникают у представительниц прекрасного пола. Они сталкиваются с такими недугами в три раза чаще. Вероятно, получая от отцов генетические данные, те наследуют недуги вроде рассеянного склероза и ревматоидного артрита или волчанки. Сотрудники Университета Калифорнии установили, передающиеся клетки несут всю ответственность за данную закономерность, поэтому женщины и подвержены заболеваниям.Исследование на мышах подтвердило догадки научных работников. Отцовские X-хромосомы, которые достаются дочерям, имеют менее выраженную систему генов, которая может неправильно настраивать иммунитет на борьбу с вирусами, что приводит к серьёзному расстройству работы организма.