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Philips представила смартфон Philips S610 за 7 тысяч рублей

Компания Philips представила перспективный смартфон Philips S610 с отличными характеристиками всего за 7 тысяч рублей. Новинка получит двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Philips S610 располагает 6,1-дюймовым экраном с разрешением 1560x720 точек. В верхней части дисплея находится каплевидный вырез для фронтальной камеры на 8 МП. На задней панели устройства располагается сканер отпечатков пальцев. Также там можно найти двойную основную камеру с датчиками на 13 и 2 МП. Первый из них располагает фазовым автофокусом, однако другие подробности на этот счет неизвестны.

В основе смартфона Philips S610 находится процессор MediaKet Helio P22. Модель получила 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Подобные характеристики являются впечатляющими, если учитывать стоимость данного устройства. Также новинка получит аккумулятор емкостью 3300 мАч. Еще одна интересная особенность модели – наличие разъема USB Type-C.

Продажи этого перспективного смартфона уже начались на рынке Китая. Там Philips S610 можно приобрести за 799 юаней или чуть больше чем за 7 тысяч рублей по текущему курсу валют. Покупателю предложат выбрать из 3 цветовых оформлений: розового, черного и бирюзово-фиолетового. Пока производитель не сообщил, появится ли данная модель на рынке России.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:26

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