Ученые выделили 10 новых подтипов рака с общими изменениями белков
Ученые из Медицинского колледжа Бэйлора провели оценку сходств и отличий в составе белков, обозначаемых протеомом. По его результатам раковые заболевания были классифицированы на 10 подтипов, в которых имеются общие изменения белков.
Во все из 10 подтипов входят клетки рака с общими белками, которые принимают участие в болезни. Новый протеомный анализ определил клеточные перемены, не заметные в предыдущих исследованиях. В данное время рак подразумевается как набор болезней, а не как самостоятельный недуг. Он может возникнуть через изменения в межклеточных путях. Исследователи изучили данные мРНК - генетического материала, который передается белкам. Последние могут стать модифицированными после синтезации, а мРНК может этого не продемонстрировать. Эксперты анализировали данные, чтобы определить молекулярные пути.
Проведенный анализ дал возможность классифицировать раковые заболевания на 10 подтипов, в каждом из которых имеется свой комплект изменений белка. Подтипы содержали многочисленные части ткани органа, которые имеют общие модифицированные молекулярные пути.
Ученые полагают, что исследование даст возможность по-новому посмотреть на раковые болезни, станет толчком для новых разработок методов терапии для пациентов, которым не помогает уже существующая.
Во все из 10 подтипов входят клетки рака с общими белками, которые принимают участие в болезни. Новый протеомный анализ определил клеточные перемены, не заметные в предыдущих исследованиях. В данное время рак подразумевается как набор болезней, а не как самостоятельный недуг. Он может возникнуть через изменения в межклеточных путях. Исследователи изучили данные мРНК - генетического материала, который передается белкам. Последние могут стать модифицированными после синтезации, а мРНК может этого не продемонстрировать. Эксперты анализировали данные, чтобы определить молекулярные пути.
Проведенный анализ дал возможность классифицировать раковые заболевания на 10 подтипов, в каждом из которых имеется свой комплект изменений белка. Подтипы содержали многочисленные части ткани органа, которые имеют общие модифицированные молекулярные пути.
Ученые полагают, что исследование даст возможность по-новому посмотреть на раковые болезни, станет толчком для новых разработок методов терапии для пациентов, которым не помогает уже существующая.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:06