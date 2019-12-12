Стоматологи решили дилемму лечения молочных зубов





Результаты крупного стоматологического исследования позволяют предположить, что предотвращение разрушения зубов в первую очередь является наиболее эффективным способом для родителей избежать боли и инфекции у своих детей. Трехлетнее исследование, в котором сравнивались три различных варианта лечения кариеса, проведенное британскими стоматологами, не нашло доказательств того, что традиционные пломбы более эффективны при купировании боли и инфекции, чем уплотнение кариеса молочных зубов или использование только методов профилактики. Стоматологи пришли к подобным выводам после изучения 1140 детей в возрасте от трех до семи лет.Первый подход избегал размещения каких-либо пломб и был нацелен на предотвращение нового разложения за счет сокращения потребления сахара. Это достигалось благодаря чистке зубов фторированной зубной пастой два раза в день. Второй вариант был связан с бурением загрязненных участков. Третья стратегия лечения заключалась в минимально инвазивном подходе, при котором кариес был запечатан под металлической коронкой или пломбой в дополнение к профилактическим процедурам. Ученые из Университета Данди сообщают, что лучшим способом сохранения здоровой улыбки является высокая гигиена зубов, малое потребление сладостей и ежегодный осмотр у дантиста.