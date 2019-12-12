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Audi выпустила предельно экономичный Audi Q7

Компания Audi выпустила новый Audi Q7. Автомобиль оказался предельно экономичным, на 100 км от тратит всего 3 литра топлива, этого удалось добиться за счет эффективной гибридной силовой установки и правильной настройки параметров езды.
Audi выпустила предельно экономичный Audi Q7

Новый Audi Q7 комплектуется стандартным 3,0-литровым двигателем V6, выдающим 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Также автомобиль получает 8-диапазонный электромотор и 17,3-киловатную батарею. В зависимости от комплектации модель будет иметь разные электрические двигатели, сочетающиеся с основным мотором. Подробностей на счет их характеристик пока нет, однако известно, что разгон до «сотни» у разных комплектаций составит 5,9 и 5,7 секунды соответственно. Максимальная скорость обоих автомобилей будет ограничена 240 км/ч.

Внешний вид нового Audi Q7 претерпел незначительные перемены. Автомобиль стал выглядеть более спортивно и получил плавные линии корпуса. В салоне больших изменений ждать не стоит, однако мультимедийная система может получить новые возможности.

Главная особенность обновленного Audi Q7 – предельно экономичное потребление топлива. На 100 км автомобиль будет тратить всего 3 литра. Такая эффективность достигается за счет того, что новинка сможет проехать исключительно на электрической тяге около 43 км. Также отмечается, что владелец модели получит в пределах ЕС налоговые льготы и выделенные полосы движения.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:47

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