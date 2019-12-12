Эксперты дали советы, как правильно нарядить новогоднюю елку





Эксперты рассказали, как красиво нарядить новогоднюю елку согласно правилам наступающего 2020 года. В современности существует масса стилей, среди которых можно выбрать понравившийся.Согласно классическому оформлению новогодней елки, на ней должны присутствовать шары максимум 2-3 оттенков обязательно одинаковой формы, а также будут уместны гирлянды одного тона. Европейский стиль позволяет сочетать красный и синий, золотой и серебристый, а также синий и серебристый оттенки, но при этом исключает огни и мишуру. Скандинавский стиль не позволяет использовать яркие гирлянды и в нем преобладают холодные оттенки. Праздничное дерево можно украсить по фен-шую, который не предлагает точных характеристик украшений, а дает лишь предписания.В последние годы популярным стал эко-стиль, в котором важны украшения, сделанные собственными руками. Для украшения можно задействовать листья, фрукты, приправы, кофе и цветы. Чтобы обеспечить стиль кантри важно использовать фигурки оленей, носки для подарков и красно-белую клетку на тканях.