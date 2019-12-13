Лев Лещенко рассказал Максиму Галкину о своём процветающем бизнесе





Лев Лещенко в ходе интервью признался супругу Аллы Пугачёвой, было время, когда он всерьёз думал о завершении карьеры. Певец понимал, уйдя со сцены, придётся зарабатывать себе на жизнь другим способом. Пытаясь найти себя в предпринимательском мире, исполнитель начал развивать лесопромышленный комплекс, это было в 1997 году. Впоследствии он не перестал петь, но и своё производство не свернул, которое за эти годы существенно разрослось и стало приносить неплохой доход. Название своей фирмы артист не раскрыл, но указал, она расположена во Владимире.В подтверждении своих слов Лев Лещенко назвал юмористу несколько технических терминов, например, "форвардер" и "харвестр". Телеведущий удивился и посоветовал знаменитости использовать эти слова в новых песнях, но тот лишь отшутился, начав в студии исполнять строки "лети выше солнца".