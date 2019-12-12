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Российские врачи назвали методы борьбы с хронической усталостью

Хроническая усталость поражает многих людей, особенно в период холодной и мрачной погоды. Российские врачи назвали методы борьбы с эти состоянием.

По словам медиков подмосковных клиник, хроническая усталость возникает в силу ряда причин. Одной из них является чрезмерная интеллектуальная нагрузка, совмещенная с интенсивным стрессом. Это сказывается на общем самочувствии человека, организму которого наноситься ущерб. Более тривиальным, особенно во время зимы, называют дефицит питательных микроэлементов. Подобное состояние может быть результатом нарушений в балансе микрофлоры кишечника, регулярном недосыпе и нехватке физической активности.

Кроме того, более серьезным фактором иногда становятся гормональные сбои. Распознать хроническую усталость можно по нескольким симптомам, которые включают сниженное половое влечение, частые головные боли, жажду, раздражительность и проблемы с памятью. Обычно врачи рекомендуют обратить внимание на выполнение упражнений и специальных тренировок, которые должны помочь в борьбе с этим недугом. Это можно дополнять сбалансированной и здоровой диетой, состоящей из нежирного мяса, фруктов и овощей. Если такой подход неэффективен, то больным рекомендуется обратиться к терапевту.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:28

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