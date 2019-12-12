В социальной сети «ВКонтакте» появился раздел «Воспоминания»
В российской социальной сети «ВКонтакте» появилось обновление, призванное напоминать пользователям о важных событиях из прошлого. Людям представили раздел «Воспоминания», он сообщит о дате начала дружбы и многом другом.
Представители «ВКонтакте» отметили, что многие люди пользуются данной социальной сетью уже многие годы, поэтому немало из них даже забыли, когда создали свой аккаунт, не говоря уже о менее важных датах. Именно поэтому им предлагают новый раздел – «Воспоминания». В нем пользователь сможет увидеть яркое событие, случившееся в этот день год назад или больше.
В разделе «Воспоминания» можно будет найти напоминание о начале дружбы, совместных мероприятиях, фотографиях, видеозаписях и т. д. Данной новостью пользователь «ВКонтакте» сможет поделиться со своими друзьями. Для этого используется специальный редактор, позволяющий менять фон и другие эффектные обновления. Пользователи мобильной версии социальной сети также смогут отправлять эти напоминания в своим «Истории». В таком случае на них можно будет отметить друзей и поставить разные стикеры вместе с хэштегами.
«ВКонтакте» будет самостоятельно напоминать пользователям о важных событиях с помощью уведомлений. Менее значимые факты человек сможет посмотреть в соответствующем разделе, он будет обновляться ежедневно.
Представители «ВКонтакте» отметили, что многие люди пользуются данной социальной сетью уже многие годы, поэтому немало из них даже забыли, когда создали свой аккаунт, не говоря уже о менее важных датах. Именно поэтому им предлагают новый раздел – «Воспоминания». В нем пользователь сможет увидеть яркое событие, случившееся в этот день год назад или больше.
В разделе «Воспоминания» можно будет найти напоминание о начале дружбы, совместных мероприятиях, фотографиях, видеозаписях и т. д. Данной новостью пользователь «ВКонтакте» сможет поделиться со своими друзьями. Для этого используется специальный редактор, позволяющий менять фон и другие эффектные обновления. Пользователи мобильной версии социальной сети также смогут отправлять эти напоминания в своим «Истории». В таком случае на них можно будет отметить друзей и поставить разные стикеры вместе с хэштегами.
«ВКонтакте» будет самостоятельно напоминать пользователям о важных событиях с помощью уведомлений. Менее значимые факты человек сможет посмотреть в соответствующем разделе, он будет обновляться ежедневно.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:21