Алена Водонаева рассказала, что главная причина развода с Алексеем Комовым – деньги





В интервью, которое Алена Водонаева дала для YouТube-шоу «Алена, блин!», она призналась, что с бывшим супругом у них были разные взгляды на жизнь. Так, даже в супермаркеты за продуктами они предпочитали ходить в разные. Алексей утверждал, что продукты абсолютно одинаковые, и он не видит смысла посещать брендовые магазины. Известно, что Комов ходил в самую обычную «Пятерочку».Окончательной точкой стал отдых в Дубай. Модель отметила, что они летели разными самолетами. По ее словам, она решила добираться прямым рейсом, а ее супруг Алексей из-за нехватки средств летел с пересадками. Отпуск у Алексея Комова по этой же причине закончился на несколько дней раньше.В итоге Алена Водонаева отметила, что даже таксисты, которые работают на бизнес-классе, умудряются заработать больше, чем ее муж.