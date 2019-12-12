Супруга Басты выгнала рэпера из Большого театра на глазах публики





В новом выпуске YouTube-шоу Екатерины Варнавы гостем выступил известный музыкант Баста. Василий Вакуленко в ходе беседы с телеведущей признался, что ему не импонирует балет. По мнению звезды, такой вид искусства "слишком устарел". Свою неприязнь к подобному театральному жанру певец решил выразить своеобразно, недавно посетив с женой Большой театр. Поскольку артисту наскучила постановка "Ромео и Джульетты", он решил громко комментировать происходящее, мешая не только зрителям, но и работникам культурного учреждения.Супруга рэпера не оценила юмористических потуг возлюбленного, вынудив его выйти из зрительского зала. За происходящим наблюдала многочисленная публика. Причину некультурного поведения Баста объяснил тем, что "люди на сцене с маленькими мечами показались ему комичными". Позднее Вакуленко признался, что однажды участвовал в создании театрального номера Андрея Кончаловского, но не имел должного образования для становления режиссером. По этой же причине, он не имеет понятия, какие усилия прилагают актеры, балерины и постановщик для успешной премьеры.