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Супруга Басты выгнала рэпера из Большого театра на глазах публики

Рэпер Баста стал центром неприятного инцидента в Большом театре. Звезда вел себя некультурно во время выступления балета, из-за чего супруга выгнала музыканта из зрительского зала на глазах публики.

В новом выпуске YouTube-шоу Екатерины Варнавы гостем выступил известный музыкант Баста. Василий Вакуленко в ходе беседы с телеведущей признался, что ему не импонирует балет. По мнению звезды, такой вид искусства "слишком устарел". Свою неприязнь к подобному театральному жанру певец решил выразить своеобразно, недавно посетив с женой Большой театр. Поскольку артисту наскучила постановка "Ромео и Джульетты", он решил громко комментировать происходящее, мешая не только зрителям, но и работникам культурного учреждения.

Супруга рэпера не оценила юмористических потуг возлюбленного, вынудив его выйти из зрительского зала. За происходящим наблюдала многочисленная публика. Причину некультурного поведения Баста объяснил тем, что "люди на сцене с маленькими мечами показались ему комичными". Позднее Вакуленко признался, что однажды участвовал в создании театрального номера Андрея Кончаловского, но не имел должного образования для становления режиссером. По этой же причине, он не имеет понятия, какие усилия прилагают актеры, балерины и постановщик для успешной премьеры.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:08

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