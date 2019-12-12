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Компания Geely обновила популярный седан Vision

Geely готовит к дебюту на рынке новую версию автомобиля Vision. Компания обновила седан, но он появится в продаже только в Китае.

Известно, данное транспортное средство появилось в продаже в 2007 году и с тех пор постоянно востребовано. В прошлом году эта модель составила долю в 10% всех проданных машин китайского концерна, будучи реализованной 144 тысячи раз. Продаётся одна из вариаций Geely Vision. В настоящий момент производитель немало усилий прилагает для развития своего нового бренда - Geomery, который является линейкой электрического транспорта, но и о проверенных моделях не забывает, готовясь обновить седан. Речь идёт о небольших косметических правках, поскольку новую моторную гамму средство передвижения получило год назад. Теперь у автомобиля новая радиаторная решётка и головная оптика, а в салоне появился 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, который поддерживает голосовые команды.

Под капотом новинки окажется проверенный 1,5-литровый атмосферный мотор, генерирующий 109 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач или вариатором, а вот турбированный 133-сильный двигатель с рабочим объёмом 1,3 литра сняли с производства из-за низкого спроса. Появление в продаже Geely Vision ожидается в ближайшее время, а цена седана составит 492 тысячи рублей, но продаваться машина будет только на территории Китая.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:14

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