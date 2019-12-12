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В Шотландии умер 14-летний актер Джек Бернс из сериала «Чужестранка»

В городе Гриноке, Шотландия, умер 14-летний актер Джек Бернс. Артист из сериалов «Чужестранка» и «На виду» скончался у себя в доме, подробности его кончины не сообщаются, похороны знаменитости состоятся 12 декабря.
В Шотландии умер 14-летний актер Джек Бернс из сериала «Чужестранка»

14-летнего Джека Бернса нашли мертвым в его доме, где он проживал вместе с родителями и братом. Подробности его смерти не сообщаются, однако местная полиция заявила, что не видит в этом происшествии подозрительных аспектов. Родители погибшего актера отказались комментировать данную ситуацию, однако заявили, что похороны пройдут 12 декабря. Поклонники артиста до сих пор не могут поверить в случившееся.

Зарубежные зрители в большинстве случаев знают Джека Бернса благодаря его участию в популярных в Европе проектах «Чужестранка» и «На виду». Кроме актерской деятельности погибший активно занимался балетом. Юноша посещал Королевскую балетную школу в Глазго, считающуюся одной из самых престижных не только в Шотландии, но и во всем мире. Считалось, что артист имел большой потенциал в балете и мог добиться значительных успехов.

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Культура / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:09

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