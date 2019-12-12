Звезда "Дом-2" Алена Водонаева собирается усыновить ребенка из детдома

Стоит отметить, что в интервью для программы «Алена, блин», которая выходит на YouTube, Водонаева отметила, что хочет взять малыша из детского дома, чтобы его воспитать и вырастить, как своего. По словам Алены, подобные мысли ее начали посещать еще после первого брака.Рассказала Алена и о том, что у нее уже была не совсем удачная попытка удочерить девочку, которой было всего пять лет. На тот момент ее сыну Богдану было всего лишь два года. Ребенка так и не дали взять из-за ряда бюрократических проблем.Теперь девушка утверждает, если в ближайшие несколько лет она так и не сможет найти человека, с которым захочется провести оставшуюся жизнь, то вернется к идеи усыновления. Однако на этот раз Алена Водонаева хочет довести начатое дело до конца.