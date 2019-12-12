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Звезда "Дом-2" Алена Водонаева собирается усыновить ребенка из детдома

Алена Водонаева рассказала, что давно мечтает взять ребенка из детского дома. У модели есть один сын Богдан от первого брака. На данный момент мальчик достаточно много времени проводит со своим папой, хотя и живет с мамой.

Звезда "Дом-2" Алена Водонаева собирается усыновить ребенка из детдома

Стоит отметить, что в интервью для программы «Алена, блин», которая выходит на YouTube, Водонаева отметила, что хочет взять малыша из детского дома, чтобы его воспитать и вырастить, как своего. По словам Алены, подобные мысли ее начали посещать еще после первого брака.

Рассказала Алена и о том, что у нее уже была не совсем удачная попытка удочерить девочку, которой было всего пять лет. На тот момент ее сыну Богдану было всего лишь два года. Ребенка так и не дали взять из-за ряда бюрократических проблем.


Теперь девушка утверждает, если в ближайшие несколько лет она так и не сможет найти человека, с которым захочется провести оставшуюся жизнь, то вернется к идеи усыновления. Однако на этот раз Алена Водонаева хочет довести начатое дело до конца.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:01

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