Дарья Мельникова перекрасила волосы в яркий светло-рыжий цвет

27-летняя актриса Дарья Мельникова часто экспериментирует со своей внешностью. Весной этого года она обрезала свои длинные локоны, сделала короткую стрижку и даже полностью побрила голову. Как видно по фото, в этот раз актриса перекрасила волосы в яркий светло-рыжий оттенок. Свое преображение она назвала «Сном». Мельникова показала, что очень довольна работой своего мастера.Такие кардинальные изменения образа Дарьи Мельниковой в последнее время сильно удивляют ее подписчиков. Многие из них поддержали свою любимицу в ее стремлении к новым образам, отметив, что она выглядит прекрасно, и новая прическа ей идет. Несмотря на это, большинство фолловеров все же не оценили такие перемены. Некоторые подписчики упрекнули девушку в том, что она стала похожа на мальчика. «Господи, Даша, такая красотка была, что стало то??» - возмутилась одна из подписчиц. Поклонники также начали делиться своими соображениями по поводу причин таких частых кардинальных изменений в образе любимой актрисы.