Дима Билан вспомнил, как ему грозила ампутация ноги из-за перелома





Еще в января этого года Дима Билан сломал ногу после падения на лед. Ситуацию усугубляло то, что у исполнителя был намечен концерт в Санкт-Петербурге через несколько дней. Рекомендации медиков о стационарном лечении звезда решила проигнорировать и более двух недель ходил с тяжелым переломом. Из-за этого знаменитости пришлось подписать бумаги об отмене ответственности врачей, если его состояние ухудшится. По признанию певца, он проводил концерты "в перерывах между вдыханием нашатыря" и с "жгутом" на конечности.Когда нога приобрела тревожный синий оттенок, музыкант наконец-то согласился на хирургическое вмешательство. В клинике предупреждали, что запущенное состояние конечности могло привести к необратимым последствиям, которые грозили ампутацией. Поскольку ему установили 9 шурупов и пластину, ни о каком самостоятельном передвижении и речи идти не могло. Билану пришлось провести месяц в больнице, почти не вставая с инвалидной коляски. Более тяжелым испытанием, по словам артиста, оказался иной жизненный ритм. После выздоровления знаменитость вернулся к активной работе с большим рвением.