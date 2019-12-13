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Стало известно, какие автомобили предпочитают автохамы

Финские ученые решили установить, как характер человека влияет на его выбор автомобиля. Специалисты узнали, какие машины предпочитают покупать автохамы, и как личностные качества влияют на подобный выбор автолюбителей.
Стало известно, какие автомобили предпочитают автохамы

Для этого ученые создали пятифакторную модель водителя: экстраверсия, нейротизм (нервозность), открытость новому, согласие и уживчивость. После этого специалисты попросили автолюбителей пройти тест, помогающий установить подобные характеристики личности. В конце людей просили указать модель своего автомобиля.

Было установлено, что больше всего автохамы предпочитают спортивные машины. Большинство автолюбителей, покупающих подобные автомобили, имеют низкий уровень согласия и уживчивости. Именно поэтому они резко реагируют на неоднозначные ситуации на дорогах и склонны проявлять агрессию. При этом ученые отметили, что среди владельцев спортивных автомобилей немало тех, кто ведет себя за рулем очень сдержанно.

Также исследование установило, что средний уровень агрессии водителя растет пропорционально повышению его социального статуса. Из-за большого благосостояния многие люди начинают неуважительно относиться к окружающим как в обычной жизни, так и на дороге. Также стоит отметить, что высокий социальный статус повышает вероятность того, что человек приобретет именно спортивный автомобиль.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:08

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