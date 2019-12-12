"Морские котики" ВС США получат обновленный конвертоплан MV-22 Osprey





Bell-Boeing вернули в руки Корпуса морской пехоты США самолет-геликоптер MV-22 Osprey после прохождения программы общей готовности и модернизации конфигурации под надзором Министерства обороны США. В компании объявили, что это был первый из 129 экземпляров MV-22, которые будут обновлены до новейшего стандарта Block C. Известно, что улучшенный конвертоплан был доставлен обратно на аэродром "морских котиков" в штате Северная Каролина. Сам процесс модификаций происходил на фирменном заводе Boeing в Пенсильвании.В рамках пятилетней программы MV-22 Osprey будут оснащены расширенными возможностями и избавятся от устаревшего оборудования. Следующая поставка летательного аппарата ожидается в начале 2020 года. Напоминаем, что стандарт Block C был разработан частично в ответ на опыт, полученный в результате оперативного полета MV-22 в Ираке и Афганистане. В его комплект входят метеорологический радар, улучшенная приборная панель, расширенный набор средств радиоэлектронной борьбы. Его вооружение составляет несколько ракет как класса "земля-воздух", так и "воздух-воздух". Наконец, конвертоплан получит модернизированный дисплей в кабине экипажа и системы отображения в главной кабине самолета.