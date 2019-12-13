Алла Пугачева нарисовала портрет своей дочери Елизаветы Галкиной

На показанных кадрах запечатлено, как Елизавета Галкина помогает звездной матери выбрать краски для портрета. Затем дочь звезды расположилась в кресле, чтобы позировать. На голове наследницы артистки была корона, а во время процесса она предпочла контролировать происходящее. В частности, она присаживалась к Алле Пугачевой, а также предлагала принести ей очки. Примадонна запечатлена на видео спиной, поэтому поклонникам удалось рассмотреть лишь прическу знаменитости и ее руки.Съемки вел Максим Галкин, который комментировал происходящее, а также показал окончательный вариант портрета. Оказалось, что она планировала изобразить дочь в более старшем возрасте. В конце ролика Елизавета Галкина сделала комплимент матери, заявив, что она хорошо рисует.