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Алла Пугачева нарисовала портрет своей дочери Елизаветы Галкиной

Певица Алла Пугачева нарисовала портрет своей дочери. Новое видео, на котором запечатлен процесс, опубликовали фанаты Елизаветы Галкиной в сети Instagram.

На показанных кадрах запечатлено, как Елизавета Галкина помогает звездной матери выбрать краски для портрета. Затем дочь звезды расположилась в кресле, чтобы позировать. На голове наследницы артистки была корона, а во время процесса она предпочла контролировать происходящее. В частности, она присаживалась к Алле Пугачевой, а также предлагала принести ей очки. Примадонна запечатлена на видео спиной, поэтому поклонникам удалось рассмотреть лишь прическу знаменитости и ее руки.

Съемки вел Максим Галкин, который комментировал происходящее, а также показал окончательный вариант портрета. Оказалось, что она планировала изобразить дочь в более старшем возрасте. В конце ролика Елизавета Галкина сделала комплимент матери, заявив, что она хорошо рисует.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:07

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