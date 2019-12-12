Исследователи обнаружили антираковое вещество в тропическом цветке





Рак поджелудочной железы называют одним из самых агрессивных и смертельных видов онкологий. С момента постановления диагноза средняя выживаемость пациентов составляет менее 6 месяцев. Британские исследователи из Университета Бата создали три новые молекулы, подобные грандифлорацину, химическому веществу, обнаруженному в тропическом растении Uvaria grandiflora. Последнее можно найти в Малайзии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах. Исследование, проведенное в сотрудничестве с японскими фармацевтами Университета Тояма, показывает, что синтезированное соединение обезвреживает карциномы поджелудочной железы в чашке Петри.Поскольку подобный вид опухоли сопровождает мало симптомов, многие пациенты не осознают, что они находятся в смертельной опасности, пока болезнь уже не распространилась на другие органы. Она также очень трудно поддается лечению, поскольку обладает устойчивостью к множеству антираковых медикаментов. Поэтому новый препарат может приостановить развитие этого заболевания. Хотя ученые проведут эксперименты на людях лишь через пять лет, успешные результаты могут оказаться счастливой новостью для больных. Более того, использование разработки в химиотерапии - менее вредное для организма, чем традиционные курсы лекарств.