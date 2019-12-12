Появились первые фотографии нового купе Opel Astra
В Сети появились первые фотографии нового купе Opel Astra от группы PSA. Новинка похвастается новым фирменным стилем бренда, другой моторной гаммой и функциональным салоном, презентация модели состоится в течение 24 месяцев.
Opel продолжает свое возрождение после того, как его приобрела группа PSA. Производитель отмечает, что данная новинка не будет «очередной копией Peugeot 308», а станет полноценным автомобилем, который завоюет свое место на рынке. Несмотря на современные тенденции, модель не будет кроссовером, а является хэтчбеком в стиле купе. Первые изображения авто подтверждают эти слова.
Дизайн Opel Astra получит уже фирменную для бренда переднюю часть с характерным «разрезом глаз». Автомобиль имеет похожую на лезвие головную оптику, стильную радиаторную решетку и плавные линии корпуса. Ручки дверей могут быть спрятаны в специальных С-образных стойках, чтобы не портить общий внешний вид.
Под капотом Opel Astra окажется широкая моторная гамма. Покупателям предложат 109- и 128-сильные двигатели, работающие вместе с 6-ступенчатой «механикой» и 8-ступенчатым «автоматом» соответственно. Также будет доступен экологический дизельный мотор на 1,5 литра и 128 «лошадок». Производитель предложит и гибридную версию на 196 лошадиных сил. В салоне новинка получит современное оснащение, беспроводную зарядку, поддержку подключения к смартфону и сразу несколько экранов.
Opel продолжает свое возрождение после того, как его приобрела группа PSA. Производитель отмечает, что данная новинка не будет «очередной копией Peugeot 308», а станет полноценным автомобилем, который завоюет свое место на рынке. Несмотря на современные тенденции, модель не будет кроссовером, а является хэтчбеком в стиле купе. Первые изображения авто подтверждают эти слова.
Дизайн Opel Astra получит уже фирменную для бренда переднюю часть с характерным «разрезом глаз». Автомобиль имеет похожую на лезвие головную оптику, стильную радиаторную решетку и плавные линии корпуса. Ручки дверей могут быть спрятаны в специальных С-образных стойках, чтобы не портить общий внешний вид.
Под капотом Opel Astra окажется широкая моторная гамма. Покупателям предложат 109- и 128-сильные двигатели, работающие вместе с 6-ступенчатой «механикой» и 8-ступенчатым «автоматом» соответственно. Также будет доступен экологический дизельный мотор на 1,5 литра и 128 «лошадок». Производитель предложит и гибридную версию на 196 лошадиных сил. В салоне новинка получит современное оснащение, беспроводную зарядку, поддержку подключения к смартфону и сразу несколько экранов.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:28