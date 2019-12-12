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Появились первые фотографии нового купе Opel Astra

В Сети появились первые фотографии нового купе Opel Astra от группы PSA. Новинка похвастается новым фирменным стилем бренда, другой моторной гаммой и функциональным салоном, презентация модели состоится в течение 24 месяцев.
Появились первые фотографии нового купе Opel Astra

Opel продолжает свое возрождение после того, как его приобрела группа PSA. Производитель отмечает, что данная новинка не будет «очередной копией Peugeot 308», а станет полноценным автомобилем, который завоюет свое место на рынке. Несмотря на современные тенденции, модель не будет кроссовером, а является хэтчбеком в стиле купе. Первые изображения авто подтверждают эти слова.

Дизайн Opel Astra получит уже фирменную для бренда переднюю часть с характерным «разрезом глаз». Автомобиль имеет похожую на лезвие головную оптику, стильную радиаторную решетку и плавные линии корпуса. Ручки дверей могут быть спрятаны в специальных С-образных стойках, чтобы не портить общий внешний вид.

Под капотом Opel Astra окажется широкая моторная гамма. Покупателям предложат 109- и 128-сильные двигатели, работающие вместе с 6-ступенчатой «механикой» и 8-ступенчатым «автоматом» соответственно. Также будет доступен экологический дизельный мотор на 1,5 литра и 128 «лошадок». Производитель предложит и гибридную версию на 196 лошадиных сил. В салоне новинка получит современное оснащение, беспроводную зарядку, поддержку подключения к смартфону и сразу несколько экранов.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:28

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