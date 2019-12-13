АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний…
EUR 70.43 USD 63.23
Курс валют на 13.12.2019

Ирина Слуцкая призналась, что ее старшие дети ссорятся из-за новорожденной сестры Киры

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как старшие дети приняли новорожденную сестру. Оказалось, что 12-летний Артем Михеев и 9-летняя Варвара Слуцкая могут повздорить из-за Киры.

Недавно Ирина Слуцкая заявила, что родила дочь Киру от бизнесмена Алексея Говырина. Фигуристка призналась, что ребенок больше всего похож на отца. Старшие дети звезды активно помогают в уходе за сестрой, например, могут покачать ее на руках, покормить через бутылочку и погулять. Иногда они ссорятся, когда решают, кто первый может взять Киру на руки. Звезда отметила, что беременность протекала хорошо и она не лежала на сохранении, а сейчас уже полностью восстановилась и уделяет все время новорожденной дочери. При этом она не планирует оставаться долго в декретном отпуске, поскольку уже начала тренироваться и готовиться к выступлениям.

Ирина Слуцкая на данный момент снимается в программе “Доктор Свет”, а также планирует в ближайшее время выступить на льду. Однако все тренировки и работу спортсменка старается планировать без ущерба для младшей дочери.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Слуцкая призналась, что ее старшие дети ссорятся из-за новорожденной сестры…
В Великобритании родители возмущены популярными куклами с мужскими…
Альбина Джанабаева на пикантном фото показала родинку на…
Ученые: Один бокал вина в день повышает вероятность…
Kia зарегистрировала новый фирменный…
В свой день рождения 6-летний сын Дмитрия Диброва получил…
Ученые заявили о способности красного риса снижать уровень…
Для симулятора Planet Zoo выпустят "холодное" дополнение Arctic…
Эксперт: Ребенок, которой питается неправильно, может потерять до пяти лет жизни в…
Эксперты Avast озвучили главные киберугрозы 2020…
Ученые: Зарождение человеческой речи произошло 20 млн лет…
Фотография 16-летней Меган Маркл вместе с парнем покорила…
На тестах замечен прототип электрического кроссовера Mercedes-Benz…
Учёные: Чёрное море превращается в "мутную…
«Хорошо быть тобой»: Вера Брежнева поднимает себе настроение, глядя на свое…
iPhone превратился в iPod Classic благодаря новому приложению для…
Ясновидящая предсказала Елизавете Боярской большие трудности в карьере в 2020…
Ольга Бузова устроила истерику на программе "Бородина против Бузовой" и сбежала из…
Предполагаемая дочь Майи Плисецкой обвинила шоу "Пусть говорят" в искажении…
Россиян предупредили об опасности использования бесплатного…
В Красноярске массажистка-частница сломала ноги семимесячной…
Актер Артем Федотов признался в изменах…
Стала известна настоящая причина исчезновения…
Под Астраханью расчёты комплекса "Искандер" выполнили пуск баллистических…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, что Майя Донцова не сообщала о…
В Сети продают 11-метровый лимузин-пикап Dodge Ram…
Эксперт рассказал, зачем России нужны эсминцы «Лидер» и фрегаты проекта…
Учёные: X-хромосомы отцов отвечают за аутоиммунные болезни у…
Philips представила смартфон Philips S610 за 7 тысяч…
Альбина Джанабаева покорила поклонников стильным…
Глава Twitter Джек Дорси рассказал о параметрах новой соцсети…
Ученые выделили 10 новых подтипов рака с общими изменениями…
Поклонники заподозрили Елену Корикову с опухшим лицом в…
Стоматологи решили дилемму лечения молочных…
Audi выпустила предельно экономичный Audi…
Дженнифер Лопес советует своей 11-летней дочери брать пример с главной героини фильма…
Эксперты дали советы, как правильно нарядить новогоднюю…
Российские врачи назвали методы борьбы с хронической…
В социальной сети «ВКонтакте» появился раздел…
Компания Geely обновила популярный седан…
Просмотреть все новости