Ирина Слуцкая призналась, что ее старшие дети ссорятся из-за новорожденной сестры Киры
Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как старшие дети приняли новорожденную сестру. Оказалось, что 12-летний Артем Михеев и 9-летняя Варвара Слуцкая могут повздорить из-за Киры.
Недавно Ирина Слуцкая заявила, что родила дочь Киру от бизнесмена Алексея Говырина. Фигуристка призналась, что ребенок больше всего похож на отца. Старшие дети звезды активно помогают в уходе за сестрой, например, могут покачать ее на руках, покормить через бутылочку и погулять. Иногда они ссорятся, когда решают, кто первый может взять Киру на руки. Звезда отметила, что беременность протекала хорошо и она не лежала на сохранении, а сейчас уже полностью восстановилась и уделяет все время новорожденной дочери. При этом она не планирует оставаться долго в декретном отпуске, поскольку уже начала тренироваться и готовиться к выступлениям.
Ирина Слуцкая на данный момент снимается в программе “Доктор Свет”, а также планирует в ближайшее время выступить на льду. Однако все тренировки и работу спортсменка старается планировать без ущерба для младшей дочери.
Недавно Ирина Слуцкая заявила, что родила дочь Киру от бизнесмена Алексея Говырина. Фигуристка призналась, что ребенок больше всего похож на отца. Старшие дети звезды активно помогают в уходе за сестрой, например, могут покачать ее на руках, покормить через бутылочку и погулять. Иногда они ссорятся, когда решают, кто первый может взять Киру на руки. Звезда отметила, что беременность протекала хорошо и она не лежала на сохранении, а сейчас уже полностью восстановилась и уделяет все время новорожденной дочери. При этом она не планирует оставаться долго в декретном отпуске, поскольку уже начала тренироваться и готовиться к выступлениям.
Ирина Слуцкая на данный момент снимается в программе “Доктор Свет”, а также планирует в ближайшее время выступить на льду. Однако все тренировки и работу спортсменка старается планировать без ущерба для младшей дочери.