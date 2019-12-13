Ирина Слуцкая призналась, что ее старшие дети ссорятся из-за новорожденной сестры Киры

Недавно Ирина Слуцкая заявила, что родила дочь Киру от бизнесмена Алексея Говырина. Фигуристка призналась, что ребенок больше всего похож на отца. Старшие дети звезды активно помогают в уходе за сестрой, например, могут покачать ее на руках, покормить через бутылочку и погулять. Иногда они ссорятся, когда решают, кто первый может взять Киру на руки. Звезда отметила, что беременность протекала хорошо и она не лежала на сохранении, а сейчас уже полностью восстановилась и уделяет все время новорожденной дочери. При этом она не планирует оставаться долго в декретном отпуске, поскольку уже начала тренироваться и готовиться к выступлениям.Ирина Слуцкая на данный момент снимается в программе “Доктор Свет”, а также планирует в ближайшее время выступить на льду. Однако все тренировки и работу спортсменка старается планировать без ущерба для младшей дочери.