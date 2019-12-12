В 2021 в Турции выпустят первый национальный автомобиль





Недавно стало известно, что электрический кроссовер в кузове от Pininfarina войдет в массовое производство в 2021 году. Поставки по стране начнутся в первой половине 2022 года, а к 2030 году компания намерена выпустить еще пять моделей. В ближайшие дни разработчики готовятся презентовать новинку, а ее технические характеристики держатся в секрете. Однако известно, что батарея будет способна зарядиться полностью за 10,5 часов. Проведение испытаний прототипа на публике выпало президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который проедет через национальный мост Османгази.По словам исполнительного директора предприятия Гюркана Каракаша, по части навигации ответственность несет местный стартап. Новая технология позволит полностью отказаться от спутниковых моделей в пользу устройств на системе дополненной реальности.