Алину Галимову вернули на телепроект "Дом-2" к Никите Рудакову





За что же такие поблажки администрация «Дом-2» даёт с виду скучной и невзрачной Алине Галимовой, мечтающей о принце на белом коне. Возможно, за неудачное участие в телешоу «Холостяк», где она почти сразу была отвергнута Егором Кридом.Возможно, Алину возвратили на проект, чтобы дать возможность вернуть близкие отношения с Никитой Рудаковым, который очень усердно просил организаторов вернуть Галимову на шоу. И, по мнению ведущих телестройки, между молодыми людьми есть тёплые чувства.Или всё дело в том, что Алина Галимова вернулась на проект, чтобы сделать себе бесплатную операцию, а точнее маммопластику, о чём она раньше заявляла в эфире телешоу.