Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний период





Специалисты изучили две группы добровольцев: молодых и тех, кто в возрасте. Всем им предлагали в течение двух недель не покидать свой дом или выходить из него только в случае крайней необходимости. Это приводило к сильному снижению двигательной активности и образованию серьезных проблем со здоровьем. Два главных последствия такого образа жизни: сокращение мышечной массы и накопление жира в области живота.Ученым удалось установить, что низкая активность в течение двух недель практически одинаково сказывается как на молодых людей, так и на пожилых. При этом, у последних отмечается повышенное образования жира в области живота, а также ухудшение здоровья костей. Кроме того, из-за того, что их мышечная масса изначально меньше, чем у молодых людей, ее потеря сказывается на организме куда серьезнее.Именно поэтому ученые советуют каждому человеку проходить ежедневно минимум 1500 шагов, что не является исключением зимой. Эта норма позволяет как молодым, так и пожилым людям сохранять привычный для себя уровень мышечной массы, а также предотвращать образования жира в области живота. Кроме того, такая привычка приведет к улучшению настроения.