Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний период
Английские ученые провели исследование и установили, что двухнедельный период малой физической активности крайне негативно сказывается на здоровье человека. Особенно это касается пожилых людей, они должны совершать пешие прогулки практически каждый день, даже в зимний период.
Специалисты изучили две группы добровольцев: молодых и тех, кто в возрасте. Всем им предлагали в течение двух недель не покидать свой дом или выходить из него только в случае крайней необходимости. Это приводило к сильному снижению двигательной активности и образованию серьезных проблем со здоровьем. Два главных последствия такого образа жизни: сокращение мышечной массы и накопление жира в области живота.
Ученым удалось установить, что низкая активность в течение двух недель практически одинаково сказывается как на молодых людей, так и на пожилых. При этом, у последних отмечается повышенное образования жира в области живота, а также ухудшение здоровья костей. Кроме того, из-за того, что их мышечная масса изначально меньше, чем у молодых людей, ее потеря сказывается на организме куда серьезнее.
Именно поэтому ученые советуют каждому человеку проходить ежедневно минимум 1500 шагов, что не является исключением зимой. Эта норма позволяет как молодым, так и пожилым людям сохранять привычный для себя уровень мышечной массы, а также предотвращать образования жира в области живота. Кроме того, такая привычка приведет к улучшению настроения.
Специалисты изучили две группы добровольцев: молодых и тех, кто в возрасте. Всем им предлагали в течение двух недель не покидать свой дом или выходить из него только в случае крайней необходимости. Это приводило к сильному снижению двигательной активности и образованию серьезных проблем со здоровьем. Два главных последствия такого образа жизни: сокращение мышечной массы и накопление жира в области живота.
Ученым удалось установить, что низкая активность в течение двух недель практически одинаково сказывается как на молодых людей, так и на пожилых. При этом, у последних отмечается повышенное образования жира в области живота, а также ухудшение здоровья костей. Кроме того, из-за того, что их мышечная масса изначально меньше, чем у молодых людей, ее потеря сказывается на организме куда серьезнее.
Именно поэтому ученые советуют каждому человеку проходить ежедневно минимум 1500 шагов, что не является исключением зимой. Эта норма позволяет как молодым, так и пожилым людям сохранять привычный для себя уровень мышечной массы, а также предотвращать образования жира в области живота. Кроме того, такая привычка приведет к улучшению настроения.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:49