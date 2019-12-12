АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний…
EUR 70.46 USD 63.57
Курс валют на 12.12.2019

Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний период

Английские ученые провели исследование и установили, что двухнедельный период малой физической активности крайне негативно сказывается на здоровье человека. Особенно это касается пожилых людей, они должны совершать пешие прогулки практически каждый день, даже в зимний период.
Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний период

Специалисты изучили две группы добровольцев: молодых и тех, кто в возрасте. Всем им предлагали в течение двух недель не покидать свой дом или выходить из него только в случае крайней необходимости. Это приводило к сильному снижению двигательной активности и образованию серьезных проблем со здоровьем. Два главных последствия такого образа жизни: сокращение мышечной массы и накопление жира в области живота.

Ученым удалось установить, что низкая активность в течение двух недель практически одинаково сказывается как на молодых людей, так и на пожилых. При этом, у последних отмечается повышенное образования жира в области живота, а также ухудшение здоровья костей. Кроме того, из-за того, что их мышечная масса изначально меньше, чем у молодых людей, ее потеря сказывается на организме куда серьезнее.

Именно поэтому ученые советуют каждому человеку проходить ежедневно минимум 1500 шагов, что не является исключением зимой. Эта норма позволяет как молодым, так и пожилым людям сохранять привычный для себя уровень мышечной массы, а также предотвращать образования жира в области живота. Кроме того, такая привычка приведет к улучшению настроения.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хайден Панаттьери снова появилась в социальных сетях после череды…
В Сети представили первого персонажа новой видеоигры Resident Evil:…
Лариса Латынина развелась с первым мужем из-за разных взглядов на…
Юристы рассказали, кто из россиян лишится льгот в 2020…
Бывшая возлюбленная Глеба Жемчугова Надежда Ермакова против его возвращения в…
Супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова призналась в любви Леонардо Ди…
Китайские авто возглавили рейтинг самых быстро…
Ученые: Поколение Z разучилось определять время по классическим…
Медики лечат парализованную Анастасию Заворотнюк с помощью…
Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова прокатилась на яхте в…
ВВС Франции оснастили модернизированным истребителем…
Алину Галимову вернули на телепроект "Дом-2" к Никите…
В России создано портативное устройство для эффективного обследования среднего…
Ксения Бородина посоветовала поклонницам получать от себя…
«Помни, что я всегда рядом»: Нонна Гришаева трогательно поздравила…
Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний…
Представлен ТОП-3 тюнингованных LADA…
Ученые: Кормление грудью оказалось важным фактором в профилактике…
"В этом году данный дизайн в моде": Анастасия Костенко оправдалась за елку, как у Оксаны…
Диетолог предупредила об опасности наличия мандаринов на праздничном…
Катрин Денев вернулась домой спустя месяц после…
Ученые: Подвергающиеся радиации шмели потребляют больше…
Названы три распространенные ошибки при использовании кондиционера в…
Ученые: Чай помогает снизить уровень сахара в…
Анна Седокова огорчилась, что не может найти место для празднования своего дня…
Врачи рассказали, как укрепить здоровье во время перепада…
Саша Савельева рассказала, что дочка Кирилла Сафонова приняла ее…
"Пусть носит три ниточки": Экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев раскритиковал наряд Тани…
В России нашли способ снизить стоимость отечественных автомобилей на…
Экс-участница проекта "Дом-2" Тата Блюменкранц оправдалась за подгузники для дочери советами доктора…
Татьяна Буланова опубликовала архивное фото в честь 30-летия группы «Летний…
Медики обнаружили у какао свойства, нейтрализующие действие рассеянного…
Муж Глюкозы вынудил ее отказаться от новогодних…
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко решил расстаться с Яной…
Суперкар Factory Five F9R получит 9,5-литровый 750-сильный двигатель…
Жасмин пожаловалась на стресс после признания младшей дочери в том, что она не верит в Деда…
«Позорище для страны»: Сергей Пенкин осудил порыв Ольги Бузовой поехать на…
Huawei рассекретила флагман P40 Lite из новой…
Ясновидящая Марианна Абравитова опровергла слухи об ухудшении состояния Анастасии…
В LADA рассказали, какие новинки следует ожидать в 2021…
Просмотреть все новости