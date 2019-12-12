Ученые: Кормление грудью оказалось важным фактором в профилактике диабета





Ученые из Университета штата Рио-де-Жанейро, возглавляемые Патрицией Лисбоа, показали, что у крыс в раннем возрасте повышается секреция инсулина, которая вызвана дефицитом материнского молока. Этот процесс свидетельствует о развитии резистентности к инсулину, что может повлечь за собой более высокий риск развития диабета. Болезнь, характеризующаяся высоким уровнем сахара в крови, имеет много причин для появления, но недостаточное кормление грудью оказалось одним из основных фактором."Понимание повышенной восприимчивости к диабету типа 2 в результате раннего отлучения от груди поможет нам разработать лучшее руководство для общественного здравоохранения", - говорит профессор Лисбоа. По мнению исследователей, малое количество употребляемых полезных веществ в раннем возрасте связано как с ожирением, так и диабетом 2 типа в дальнейшем. Всемирная организация здравоохранения рекомендует грудное вскармливание в качестве единственного источника питания для детей в возрасте до шести месяцев, поскольку это помогает снизить заболеваемость и смертность.