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Ксения Бородина посоветовала поклонницам получать от себя удовольствие

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина посоветовала своим поклонницам научиться получать "кайф" от самих себя. Только так, по мнению звезды, девушки будут получать удовольствие от жизни каждый день.
Ксения Бородина посоветовала поклонницам получать от себя удовольствие

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина на своей странице в Instagram часто общается с поклонниками. Недавно звезда дала несколько советов девушкам, объяснив, как получить уверенность в себе и получать удовольствие от жизни каждый день. По мнению знаменитости, стоит научиться просто получать некий "кайф" от самих себя.
"Надо ловить от себя кайф. Самый настоящий, самый дерзкий, самый смелый. Он проявляется у нас в жестах, расслабленных и самоуверенных. Он в глазах, хитрых и немного насмешливых. Он в смехе, веселом и искреннем. Он в в каждой твоей шутке, которые ты, не стесняясь, выдаешь при каждом случае, в каждой твоей истории. Женщина, которая получает удовольствие от себя, от своих распущенных волос, от своего возраста, от своего стиля, от своего характера, от своих поступков!" - написала Ксения Бородина.


Поклонники, тем не менее, поспешили напомнить, что ранее Ксения Бородина была тоже недовольна собой и своей внешностью, звезда проекта "Дом-2" даже прибегала к пластическим операциям, а сейчас успешно пользуется услугами косметологов. Нашлись и те, кто поддержал знаменитость, поблагодарив ее за совет.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:57

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