Xiaomi начала продавать «умную» колонку AI Speaker Play за $11





Xiaomi вместе с ноутбуком RedmiBook 13 решила представить «умную» колонку. AI Speaker Play выгодно отличается от своих предшественников практически во всех аспектах. Дизайн модели выполнен в стиле французского бисквитного печенья макарун, именно такие теплы цвета получит данная новинка. Устройство также похвастается новым голосовым помощником Redmi XiaoAI. Он стал более умным и получил мужской голос. «Умная» колонка от Xiaomi оснащена динамиком мощностью 5 Вт. Представители компании отметили, что AI Speaker Play лучше справляется с низкими частотами, их охват увеличен на 30% по сравнению с прошлым поколением. Устройство также получило поддержку Bluetooth Mesh и более 50 сетей IoT. Это позволяет интегрировать данную новинку практически в любую систему «умного» дома вне зависимости от производителя другой техники. Такой шаг со стороны производителя показывает его открытость и приверженность к ценностям свободного выбора покупателей.Продажи «умной» колонки от компании Xiaomi начались 12 декабря на рынке КНР. Ценник устройства составляет 11 долларов. Когда новинка появится в других стран – неизвестно.