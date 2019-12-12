АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний…
EUR 70.46 USD 63.57
Курс валют на 12.12.2019

Xiaomi начала продавать «умную» колонку AI Speaker Play за $11

Компания Xiaomi начала продавать «умную» колонку AI Speaker Play. Новинка похвастается необычным дизайном, компактными размерами, светомузыкой, мужским голосом голосового помощника и ценой всего в 11 долларов.
Xiaomi начала продавать «умную» колонку AI Speaker Play за $11

Xiaomi вместе с ноутбуком RedmiBook 13 решила представить «умную» колонку. AI Speaker Play выгодно отличается от своих предшественников практически во всех аспектах. Дизайн модели выполнен в стиле французского бисквитного печенья макарун, именно такие теплы цвета получит данная новинка. Устройство также похвастается новым голосовым помощником Redmi XiaoAI. Он стал более умным и получил мужской голос. «Умная» колонка от Xiaomi оснащена динамиком мощностью 5 Вт. Представители компании отметили, что AI Speaker Play лучше справляется с низкими частотами, их охват увеличен на 30% по сравнению с прошлым поколением. Устройство также получило поддержку Bluetooth Mesh и более 50 сетей IoT. Это позволяет интегрировать данную новинку практически в любую систему «умного» дома вне зависимости от производителя другой техники. Такой шаг со стороны производителя показывает его открытость и приверженность к ценностям свободного выбора покупателей.

Продажи «умной» колонки от компании Xiaomi начались 12 декабря на рынке КНР. Ценник устройства составляет 11 долларов. Когда новинка появится в других стран – неизвестно.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хайден Панаттьери снова появилась в социальных сетях после череды…
В Сети представили первого персонажа новой видеоигры Resident Evil:…
Лариса Латынина развелась с первым мужем из-за разных взглядов на…
Юристы рассказали, кто из россиян лишится льгот в 2020…
Бывшая возлюбленная Глеба Жемчугова Надежда Ермакова против его возвращения в…
Супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова призналась в любви Леонардо Ди…
Китайские авто возглавили рейтинг самых быстро…
Ученые: Поколение Z разучилось определять время по классическим…
Медики лечат парализованную Анастасию Заворотнюк с помощью…
Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова прокатилась на яхте в…
ВВС Франции оснастили модернизированным истребителем…
Алину Галимову вернули на телепроект "Дом-2" к Никите…
В России создано портативное устройство для эффективного обследования среднего…
Ксения Бородина посоветовала поклонницам получать от себя…
«Помни, что я всегда рядом»: Нонна Гришаева трогательно поздравила…
Пожилые люди должны совершать ежедневные пешие прогулки даже в зимний…
Представлен ТОП-3 тюнингованных LADA…
Ученые: Кормление грудью оказалось важным фактором в профилактике…
"В этом году данный дизайн в моде": Анастасия Костенко оправдалась за елку, как у Оксаны…
Диетолог предупредила об опасности наличия мандаринов на праздничном…
Катрин Денев вернулась домой спустя месяц после…
Ученые: Подвергающиеся радиации шмели потребляют больше…
Названы три распространенные ошибки при использовании кондиционера в…
Ученые: Чай помогает снизить уровень сахара в…
Анна Седокова огорчилась, что не может найти место для празднования своего дня…
Врачи рассказали, как укрепить здоровье во время перепада…
Саша Савельева рассказала, что дочка Кирилла Сафонова приняла ее…
"Пусть носит три ниточки": Экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев раскритиковал наряд Тани…
В России нашли способ снизить стоимость отечественных автомобилей на…
Экс-участница проекта "Дом-2" Тата Блюменкранц оправдалась за подгузники для дочери советами доктора…
Татьяна Буланова опубликовала архивное фото в честь 30-летия группы «Летний…
Медики обнаружили у какао свойства, нейтрализующие действие рассеянного…
Муж Глюкозы вынудил ее отказаться от новогодних…
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко решил расстаться с Яной…
Суперкар Factory Five F9R получит 9,5-литровый 750-сильный двигатель…
Жасмин пожаловалась на стресс после признания младшей дочери в том, что она не верит в Деда…
«Позорище для страны»: Сергей Пенкин осудил порыв Ольги Бузовой поехать на…
Huawei рассекретила флагман P40 Lite из новой…
Ясновидящая Марианна Абравитова опровергла слухи об ухудшении состояния Анастасии…
В LADA рассказали, какие новинки следует ожидать в 2021…
Просмотреть все новости