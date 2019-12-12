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Юристы рассказали, кто из россиян лишится льгот в 2020 году

Юрист из Европейской юридической службы Оксана Красовская поделилась информацией, кто из россиян лишится льгот в 2020 году. Она рассказала о федеральных льготах, действие которых не зависит от места жительства граждан.

По словам юристов, с 1 января 2020 года будет отменена компенсационная выплата в суме 50 рублей, действующая с 2001 года. Она ежемесячно полагалась матерям, находившимся в отпуске по уходу за ребёнком. Согласно с изменениями к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 2020 года после рождения ребёнка семья, общий доход которой не больше двух прожиточных минимумов, имеет право на ежемесячную выплату от государства, которая приравнивается к средней зарплате по стране, до исполнения ребенку трех лет. Сейчас такая выплата полагается только семьям, у которых есть трое и больше детей, и до исполнения им полутора лет. Так что, по мнению юристов, от прекращения этой выплаты россияне ничего не потеряют.

Изменения в налоговом законодательстве коснется малых предпринимателей. С начала года не смогут получить налоговые послабления те из них, кто занимается продажей лекарств, меховых изделий и обуви. С 1 января 2021 года единый налог на вмененный доход будет окончательно аннулирован. По мнению юристов, от перехода на иные виды налога нагрузка на предпринимателей повысится на 50%. Это может повлечь уход в тень и прекращение работы компаний, которые работали по вмененному доходу.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:36

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