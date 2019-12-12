Китайские авто возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих
Автоэксперты назвали китайские машины самыми быстро ржавеющими. Первое место рейтинга возглавила модель Geely Emgrand X7.
Все чаще на рынок выпускают машины, которые способны покрыться коррозией за одну зиму. Особенно подверженной ржавчине эксперты назвали модель Geely Emgrand X7, которая популярна в России. При покупке поддержанного авто рекомендуется уделить внимание порогам и дверным ручкам. Некоторые владельцы заметили следы вокруг номерного знака. Несмотря на выход обновленной версии модели качество обработки не улучшилось.
В список подверженных коррозии авто также вошли Lifan X60 и УАЗ “Патриот”. Слабыми местами этих машин стали крышка багажника, пороги и кромка дверей.
Все чаще на рынок выпускают машины, которые способны покрыться коррозией за одну зиму. Особенно подверженной ржавчине эксперты назвали модель Geely Emgrand X7, которая популярна в России. При покупке поддержанного авто рекомендуется уделить внимание порогам и дверным ручкам. Некоторые владельцы заметили следы вокруг номерного знака. Несмотря на выход обновленной версии модели качество обработки не улучшилось.
В список подверженных коррозии авто также вошли Lifan X60 и УАЗ “Патриот”. Слабыми местами этих машин стали крышка багажника, пороги и кромка дверей.