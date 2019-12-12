"В этом году данный дизайн в моде": Анастасия Костенко оправдалась за елку, как у Оксаны Самойловой





Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов, как и многие звезды, уже установили дома праздничную елку, поспешив продемонстрировать совместный снимок возле нее в соцсети Instagram. В своем микроблоге Анастасия Костенко показала фотографию с мужем и дочерью Миланой, рассказав, что в этом году им понравился дизайн заснеженной елки с нежными светло-розовыми игрушками.Тем не менее, совсем скоро Анастасия Костенко подверглась критике со стороны поклонников, многие отметили, что у них возникло ощущение дежавю, а некоторые и вовсе подумали, что знаменитости сделали снимок не у себя дома. Просто такую же елку за 3 дня до публикации в своем микроблоге в Instagram показала модель и супруга певца Джигана Оксана Самойлова.Дизайн оказался полностью идентичным, что и стало причиной нападок на Анастасию Костенко. Тем не менее, модель не стала ругаться или отвечать на колкие замечания, в ответ она кратко написала: "Так совпало. В этом году данный дизайн в моде". Многие согласились с молодой мамочкой, отметив, что в каждой квартире перед Новым годом появляются елки и все они очень похожи между собой.