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"В этом году данный дизайн в моде": Анастасия Костенко оправдалась за елку, как у Оксаны Самойловой

Скоро Новый год и многие знаменитости уже поставили дома елку, снимками возле которой делятся с фолловерами. Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов не стали исключением, однако сразу же получили шквал критики за своеобразный плагиат. Молодая мамочка тем не менее оправдалась за елку, как у Оксаны Самойловой, отметив, что это модный дизайн.
"В этом году данный дизайн в моде": Анастасия Костенко оправдалась за елку, как у Оксаны Самойловой

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов, как и многие звезды, уже установили дома праздничную елку, поспешив продемонстрировать совместный снимок возле нее в соцсети Instagram. В своем микроблоге Анастасия Костенко показала фотографию с мужем и дочерью Миланой, рассказав, что в этом году им понравился дизайн заснеженной елки с нежными светло-розовыми игрушками.

Тем не менее, совсем скоро Анастасия Костенко подверглась критике со стороны поклонников, многие отметили, что у них возникло ощущение дежавю, а некоторые и вовсе подумали, что знаменитости сделали снимок не у себя дома. Просто такую же елку за 3 дня до публикации в своем микроблоге в Instagram показала модель и супруга певца Джигана Оксана Самойлова.

Дизайн оказался полностью идентичным, что и стало причиной нападок на Анастасию Костенко. Тем не менее, модель не стала ругаться или отвечать на колкие замечания, в ответ она кратко написала: "Так совпало. В этом году данный дизайн в моде". Многие согласились с молодой мамочкой, отметив, что в каждой квартире перед Новым годом появляются елки и все они очень похожи между собой.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:40

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