Супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова призналась в любви Леонардо Ди Каприо

Ольга Литвинова в 2013 году стала женой Константина Хабенского. Актриса не любит афишировать свою личную жизнь, но, как известно, притяжение к другим мужчинам у нее было давно. Она рассказала, что в детстве обожала Леонардо Ди Каприо, увешивала стены его фотографиями, смотрела фильмы, где он играл, и всегда мечтала встретиться с знаменитостью.Когда Ольга Литвинова уже была в браке, то ее желание осуществилась. Это случилось на отдыхе, она ходила вокруг людей, где был он, отчего охрана стала обращать на нее внимание. Подойти к Леонардо Ди Каприо так и не получилось, но актриса считает, что ее мечта все же сбылась.