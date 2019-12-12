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Медики лечат парализованную Анастасию Заворотнюк с помощью массажа

Медики продолжают лечить парализованную Анастасию Заворотнюк, проходящую реабилитацию после сложных операций. Специалисты лечат артистку с помощью специального массажа, снижающего вероятность образования тромбов.
Медики лечат парализованную Анастасию Заворотнюк с помощью массажа

За судьбой Анастасии Заворотнюк продолжает следить вся страна. В последнее время начали появляться позитивные новости относительно самочувствия актрисы, она перенесла несколько сложных операций, но начала поправляться. Несмотря на это, у знаменитости случилось осложнение и у нее оказалась парализована права часть тела. Из-за этого курс реабилитации артистки значительно усложнился, а, возможно, и полностью оказался под угрозой.

Сообщается, что сейчас врачи лечат Анастасию Заворотнюк специальными методиками. Звезде «Моей прекрасной няни» ежедневно делают массаж всего тела для того, чтобы предотвратить образования тромба, способного привести к еще более серьезным осложнениям. В настоящий момент такая методика дает результат и состояние знаменитости остается стабильным. Других подробностей относительно артистки до сих пор нет.

Поклонники актрисы до сих пор гадают, что выступило причиной паралича правой части тела звезды. Многие считают, что всему виной может быть врачебная ошибка, допущенная во время недавних операций. Родные Анастасии Заворотнюк продолжают избегать общения с прессой, сообщает издание «Слово и Дело».

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:16

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