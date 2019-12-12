Ученые: Поколение Z разучилось определять время по классическим часам





К поколению Z относятся молодые люди в возрасте 18-24 лет, которые все чаще испытывают трудности при наличии необходимости определить время по часам со стрелками. В новом опросе приняли участие около 2 тысяч человек разных возрастов, но лишь половина интересующей экспертов группы смогла правильно назвать время, не прибегая к помощи собственных смартфонов и планшетов. В поколении Y, к которому относятся граждане 25-34 лет, каждый пятый имел аналогичные проблемы. Среди старшего поколения лишь 4% граждан могли испытывать трудности в обращении с часами с минутной и секундной стрелками.Социологи высказались уверенность, что в будущем лишь небольшое количество людей сможет пользоваться классическими носимыми устройствами. Поколение Z, заставшее разгар цифрового развития, уже не могут представить свою жизнь без гаджетов, что приводит к обеспокоенности у фирм, выпускающих традиционные часы