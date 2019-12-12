"Пусть носит три ниточки": Экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев раскритиковал наряд Тани Строковой
Один из самых ярких участников проекта "Дом-2" и шоумен Рустам Солнцев каждый месяц рассказывает о том, как одеваются девушки на реалити-шоу и почему им стоит прислушиваться к мнению дизайнеров. Недавно артист раскритиковал Таню Строкову, посоветовав ей носить три ниточки под названием "купальник".
Шоумен Рустам Солнцев высказался по поводу наряда Тани Строковой для программы "Бородина против Бузовой". Для съемки брюнетка выбрала платье светло-розового цвета свободного кроя, дополненное накидкой из сетки в тон. Экс-участник отметил, что брюнетка отличается очень сексуальной фигурой, у нее длинные ноги и красивые формы, а подобные вещи только портят внешний вид.
Рустам Солнцев отметил, что Тане Строковой не нужна одежда, чтобы произвести впечатление, ей достаточно надеть "три ниточки под названием купальник" и дело сделано. Потому шоумен посоветовал проектантке оставаться на Сейшелах, где кроме купальника ничего из вещей не нужно.
Шоумен Рустам Солнцев высказался по поводу наряда Тани Строковой для программы "Бородина против Бузовой". Для съемки брюнетка выбрала платье светло-розового цвета свободного кроя, дополненное накидкой из сетки в тон. Экс-участник отметил, что брюнетка отличается очень сексуальной фигурой, у нее длинные ноги и красивые формы, а подобные вещи только портят внешний вид.
Рустам Солнцев отметил, что Тане Строковой не нужна одежда, чтобы произвести впечатление, ей достаточно надеть "три ниточки под названием купальник" и дело сделано. Потому шоумен посоветовал проектантке оставаться на Сейшелах, где кроме купальника ничего из вещей не нужно.