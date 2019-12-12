"Пусть носит три ниточки": Экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев раскритиковал наряд Тани Строковой





Шоумен Рустам Солнцев высказался по поводу наряда Тани Строковой для программы "Бородина против Бузовой". Для съемки брюнетка выбрала платье светло-розового цвета свободного кроя, дополненное накидкой из сетки в тон. Экс-участник отметил, что брюнетка отличается очень сексуальной фигурой, у нее длинные ноги и красивые формы, а подобные вещи только портят внешний вид.Рустам Солнцев отметил, что Тане Строковой не нужна одежда, чтобы произвести впечатление, ей достаточно надеть "три ниточки под названием купальник" и дело сделано. Потому шоумен посоветовал проектантке оставаться на Сейшелах, где кроме купальника ничего из вещей не нужно.