ВВС Франции оснастили модернизированным истребителем Rafale





Франция объявила о поступлении модернизированного истребителя Rafale стандарта F3-R на вооружение национальных ВС. Представленный еще в июле, военный самолет был разработан совместными усилиями экспертов из компании Dassault и производителей ракет MBDA, Safran и Thales, согласно договору 2013 года. Усовершенствования включают в себя новый радиолокатор с активной электронной разверткой, автоматическую систему предотвращения столкновений с землей и новую функцию радиоэлектронной борьбы. В комплект также включили интеграцию боеприпаса SAS-AASM типа "воздух-земля".Кроме того, с первой половины 2020 года F3-R Rafales получит ракету Meteor класса "воздух-воздух" за пределами видимой дальности и целеуказателем Talios, заявляет пресс-служба ВВС Франции. Военная доктрина страны позволяет летчикам использовать модернизированные Rafale для миссий по защите воздушного пространства и ядерному сдерживанию. Тем временем Dassault продолжает разработку будущего стандарта F4 для Rafale, согласно контракту на 2 миллиарда евро, который заключили еще в январе. Планируется усовершенствовать датчики и связь, а также интегрировать ракету Mica класса "воздух-воздух". Официальное завершение разработки намечено на 2024 год, с доступностью некоторых функций в 2022 году.