Представлен ТОП-3 тюнингованных LADA 4x4
Автолюбители благодаря собственным средствам и энтузиазму могут сделал из самого обычного авто выдающийся экземпляр. В Сети представлен ТОП-3 тюнингованных LADA 4x4 «Нива», которые никогда не увидят серийного производства, хотя они бы имели неплохие шансы на рынке.
Третье место в рейтинге досталось внедорожнику, переделанному в стиле спорткаров 60-х годов. LADA 4x4 «Нива» имеет измененную форму капота, у нее фактически отсутствует головная оптика, ее заменяет множество фар на массивном бампере, и решетку радиатора незначительных размеров. Также стоит отметить большие колесные арки с расширителями.
Вторую строчку в ТОП-3 тюнингованных LADA 4x4 «Нива» занимает экземпляр, чей автор вдохновлялся фильмами «Безумный Макс». Автомобиль имеет матовый черный корпус,
агрессивный и большой бампер, защиту на всех окнах, большие колесные рамки и выделяющиеся массивные пороги. Также авто получило специальную резину для бездорожья.
Самой лучшей тюнингованной версией LADA 4x4 «Нива» был признан вариант, выполненный в стиле знаменитого внедорожника Land Rover. Автомобиль имеет ярко-красный кузов и полностью переработанный дизайн. Передняя и задняя часть машины стилизованы под знаменитый внедорожник. Особенно стоит выделить радиаторную решетку и передние фары, повторяющие узнаваемый внешний вид Land Rover. Также автомобиль получил массивные передний и задний бамперы.
Третье место в рейтинге досталось внедорожнику, переделанному в стиле спорткаров 60-х годов. LADA 4x4 «Нива» имеет измененную форму капота, у нее фактически отсутствует головная оптика, ее заменяет множество фар на массивном бампере, и решетку радиатора незначительных размеров. Также стоит отметить большие колесные арки с расширителями.
Вторую строчку в ТОП-3 тюнингованных LADA 4x4 «Нива» занимает экземпляр, чей автор вдохновлялся фильмами «Безумный Макс». Автомобиль имеет матовый черный корпус,
агрессивный и большой бампер, защиту на всех окнах, большие колесные рамки и выделяющиеся массивные пороги. Также авто получило специальную резину для бездорожья.
Самой лучшей тюнингованной версией LADA 4x4 «Нива» был признан вариант, выполненный в стиле знаменитого внедорожника Land Rover. Автомобиль имеет ярко-красный кузов и полностью переработанный дизайн. Передняя и задняя часть машины стилизованы под знаменитый внедорожник. Особенно стоит выделить радиаторную решетку и передние фары, повторяющие узнаваемый внешний вид Land Rover. Также автомобиль получил массивные передний и задний бамперы.