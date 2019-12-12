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Экс-участница проекта "Дом-2" Тата Блюменкранц оправдалась за подгузники для дочери советами доктора Комаровского

Экс-участница проекта "Дом-2" Тата Блюменкранц не так давно вызвала волну критики со стороны поклонников, когда опубликовала снимок дочери Беатрис, спящей в подгузнике. За свое поведение молодая мамочка поспешила оправдаться советами доктора Комаровского.
Экс-участница проекта "Дом-2" Тата Блюменкранц оправдалась за подгузники для дочери советами доктора Комаровского

Экс-участница проекта "Дом-2" Тата Блюменкранц, бывшая жена шоумена Валерия Блюменкранца, на днях опубликовала на своей странице в Instagram снимок спящей дочери Беатрис. Девочке уже 2,5 года, однако она до сих носит подгузники, что посчитали неуместным большинство фолловеров. Молодая мамочка незамедлительно получила в свой адрес множество негативных высказываний, но оставила их без внимания. Более того, Тата Блюменкранц предусмотрела подобный исход и язвительно прокомментировала снимок дочери, отметив, что "яжматери" точно не оставят это без внимания.

Тем не менее, позже Тата Блюменкранц все же дала отпор хейтерам. Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" рассказала, что не собирается проводить по несколько часов рядом с дочерью, сидящей на горшке, когда она может это время потратить на приятные для себя занятия или отдых. Также, отметила бывшая жена Валерия Блюменкранца, она придерживается стратегии, о которой рассказывал доктор Комаровский. Заключается она в том, что ребенок сам осознает и придет к потребности ходить на горшок, у некоторых это происходит после 18 месяцев, но бывает и в более позднем возрасте.

Стоит отметить, что о подобном методе рассказывала и звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель, за что она тоже часто становится объектом критики со стороны фанатов.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:55

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