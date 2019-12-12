В Великобритании родители возмущены популярными куклами с мужскими гениталиями





Британские родители обрушили свой гнев на модные игрушки LOL Surprise, увидев, что у кукол-мальчиков детализировали гениталии. Но не так давно общество Запада возмутилась, что куклы не имеют реалистичного соотношения тела и выраженных половых признаков. Многие создатели постановили, что необходимо принять к сведению просьбы родителей и изготовить свой товар более реальным.Разгневанные матери поместили в Facebook фотографии мальчиков-кукол LOL Surprise. Они попросили бойкотировать эти игрушки и считают их отвратительными. Но компания преднамеренно продемонстрировала гендерно-инклюзивный вариант игрушки, не думая, что будут негативные отзывы. Покупатели теперь обратно желают вернуть прежние версии кукол.