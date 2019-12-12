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В России создано портативное устройство для эффективного обследования среднего уха

Российские ученые разработали портативное устройство для эффективного обследования среднего уха. Сотрудники Института прикладной физики РАН представили когерентный томограф с бесконтактным оптическим зондированием.

Аппарат способен не только эффективно собирать информацию о состоянии здоровья среднего уха пациента, но и исключать влияние случайных движений, например, тремора рук, путем цифровой коррекции. Этот прибор позволяет исследовать пациентов дошкольного возраста на предмет среднего экссудативного отита. Данное заболевание характеризуется постепенным снижением слуха, что могут не замечать некоторые пациенты. Новый аппарат позволяет обнаружить наличие экссудата без необходимости прикасаться к барабанной перепонке. Также новый прибор способен определить схему лечения: когда необходимо проводить операцию или еще есть возможность избавиться от недуга путем приема препаратов.

ОКТ весит менее 7 кг, а при наличии ноутбука им можно пользоваться в “полевых” условиях.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:03

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