«Помни, что я всегда рядом»: Нонна Гришаева трогательно поздравила сына-именинника

Нонна Гришаева со своим мужем Александром Нестеровым воспитывают общего сына Илью. Сегодня в звездной семье долгожданный праздник – сыну исполнилось 13 лет. В честь этого события под общим фото звездная мама умилительно поздравила своего ребенка. «Сынок, с Днём Рождения! Ты становишься на огромную дорогу, которая поведёт тебя во взрослую жизнь, наполненную событиями и приключениями! Помни, что я всегда рядом», - написала актриса в своем посте.Фанаты не остались равнодушными к семейному празднику любимой актрисы. «Красавчик! С Днём рождения маму и сына! Будьте здоровы, счастливы и успешны!» - написала одна из подписчиц. Также поклонники рассыпались в комплиментах Илье, отметили, что он очень возмужал и стал похож на своего известного папу. Они пожелали ему прекрасного будущего.Известно, что сын актрисы учится в музыкальной школе, и уже показывает достижения. Скорее всего, Илья задумывается о профессии музыканта в будущем.