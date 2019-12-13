Медики указали на наличие связи между употреблением алкоголя и болезнью Альцгеймера





Мутация встречается редко, ее можно обнаружить у 560 млн человек (примерно 8% населения Земли). По словам кандидата биологических наук и профессора кафедры химической и системной биологии в Медицинской школе Стэндфордского университета Дарьи Мокли-Розен, чаще всего мутации можно выявить у представителей восточноазиатской популяции.Специалисты планируют провести большое эпидемиологическое исследование, которое поможет окончательно подтвердить или опровергнуть гипотезу, указывающую на связь между мутацией в ALDH2 и болезнью Альцгеймера. Дело в том, что ранее уже высказывались подобные предположения, но иногда они подтверждались, в иных случаях — нет. Ученые полагают, что из-за неточных результатов большое количество людей с генами, предрасположенными к алкоголизму и болезни Альцгеймера, могут усугубить свое положение и нанести неосознанный вред здоровью даже из-за незначительного количества спиртного.