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Медики указали на наличие связи между употреблением алкоголя и болезнью Альцгеймера

Ученые обнаружили связь между болезнью Альцгеймера и приемом спиртных напитков. При употреблении алкоголя людьми, у которых в альдегиддегидрогеназе-2 (ALDH2) присутствуют мутации, количество поврежденных клеток значительно увеличивается.

Мутация встречается редко, ее можно обнаружить у 560 млн человек (примерно 8% населения Земли). По словам кандидата биологических наук и профессора кафедры химической и системной биологии в Медицинской школе Стэндфордского университета Дарьи Мокли-Розен, чаще всего мутации можно выявить у представителей восточноазиатской популяции.

Специалисты планируют провести большое эпидемиологическое исследование, которое поможет окончательно подтвердить или опровергнуть гипотезу, указывающую на связь между мутацией в ALDH2 и болезнью Альцгеймера. Дело в том, что ранее уже высказывались подобные предположения, но иногда они подтверждались, в иных случаях — нет. Ученые полагают, что из-за неточных результатов большое количество людей с генами, предрасположенными к алкоголизму и болезни Альцгеймера, могут усугубить свое положение и нанести неосознанный вред здоровью даже из-за незначительного количества спиртного.

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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 01:06

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