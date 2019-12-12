Катрин Денев вернулась домой спустя месяц после госпитализации





После лечения в медцентре 76-летняя кинозвезда две недели пробыла в реабилитационном центре в Париже. По словам источников газеты Le Parisien, она на прошлой неделе вернулась в свою парижскую квартиру рядом с церковью Сен-Сюльпис в шестом округе Парижа. Актер Бенуа Мажимель, который сыграл ее сына в новом фильме, отметил, что сердечный приступ Денев начался прямо во время работы, где сцену снимали в больнице. Актриса мирового кинематографа не хотела прерывать съемки, однако коллеги настояли на оказании помощи.Денев принесла известность роль в мелодраме «Шербурские зонтики». После возникшей популярности, она стала укреплять репутацию ведущей звезды, снимаясь в картинах Луиса Буньюэля, Франсуа Трюффо и для фестивального кино. Несмотря на ее возраст, актриса до сих пор активно принимает участие в новых фильмах.