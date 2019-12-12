Анна Седокова огорчилась, что не может найти место для празднования своего дня рождения





Артистке Анне Седоковой исполнится 37 лет 16 декабря. Она уже стала подбирать место, где состоится праздник в ее честь, но, как оказалось, в предновогоднее время очень сложно найти помещение. В своем блоге в Instagram в разделе Stories она рассказала, что ищут заведение для вечеринки, но мест нигде нет.Ее возлюбленный Янис Тимма артистку поддерживает и советует ей попросить помощи у Деда Мороза, который оказался рядом. Артистка присела возле фигурки и попросила исполнить ее желание. Янис Тимма уверил певицу, что теперь место для празднования мероприятия обязательно найдется.Напомним, что Анна Седокова с августа нынешнего года начала встречаться с Янисом Тиммой, но позже все узнали, что баскетболист до сих пор состоит в официальном браке и имеет сына. В конце прошлого месяца представитель Анны Седоковой заявил, что Янис Тимма расторг брак.