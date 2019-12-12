Анна Седокова огорчилась, что не может найти место для празднования своего дня рождения
Вокалистка Анна Седокова огорчается, что никак не может найти место, чтобы отметить собственный день рождения. Она считает, что помочь ей может только чудо – и обратилась к деду Морозу.
Артистке Анне Седоковой исполнится 37 лет 16 декабря. Она уже стала подбирать место, где состоится праздник в ее честь, но, как оказалось, в предновогоднее время очень сложно найти помещение. В своем блоге в Instagram в разделе Stories она рассказала, что ищут заведение для вечеринки, но мест нигде нет.
Ее возлюбленный Янис Тимма артистку поддерживает и советует ей попросить помощи у Деда Мороза, который оказался рядом. Артистка присела возле фигурки и попросила исполнить ее желание. Янис Тимма уверил певицу, что теперь место для празднования мероприятия обязательно найдется.
Напомним, что Анна Седокова с августа нынешнего года начала встречаться с Янисом Тиммой, но позже все узнали, что баскетболист до сих пор состоит в официальном браке и имеет сына. В конце прошлого месяца представитель Анны Седоковой заявил, что Янис Тимма расторг брак.
Артистке Анне Седоковой исполнится 37 лет 16 декабря. Она уже стала подбирать место, где состоится праздник в ее честь, но, как оказалось, в предновогоднее время очень сложно найти помещение. В своем блоге в Instagram в разделе Stories она рассказала, что ищут заведение для вечеринки, но мест нигде нет.
Ее возлюбленный Янис Тимма артистку поддерживает и советует ей попросить помощи у Деда Мороза, который оказался рядом. Артистка присела возле фигурки и попросила исполнить ее желание. Янис Тимма уверил певицу, что теперь место для празднования мероприятия обязательно найдется.
Напомним, что Анна Седокова с августа нынешнего года начала встречаться с Янисом Тиммой, но позже все узнали, что баскетболист до сих пор состоит в официальном браке и имеет сына. В конце прошлого месяца представитель Анны Седоковой заявил, что Янис Тимма расторг брак.