Диетолог предупредила об опасности наличия мандаринов на праздничном столе





Наличие мандаринов и апельсинов на праздничном столе уже стало традицией, но большинство потребителей не знает, чем грозит употребление этих фруктов. По словам Марият Мухиной, они содержат примерно равное количество полезных микроэлементов, которые повышают иммунитет, восстанавливают репродуктивные функции и насыщают организм антиоксидантами. Их калорийность тоже не имеет существенных различий, а польза зависит от меры употребления. Однако мандарины содержат на 7% больше фруктозы, которая является опасной для диабетиков.Апельсины желательно есть людям с низким показателем кислотности. Стоит помнить, что эти фрукты обладают мочегонным свойством, что может негативно сказаться на здоровье при болезнях почек.