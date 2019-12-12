Открылся официальный портал экотехнопарка "Калуга"





Проект экотехнопарка реализуется возле деревни Михали, что в Калужской области. Комплекс нового поколения уже достроен и совсем скоро начнет принимать твердые коммунальные отходы на переработку. Из получившегося в результате этого сырья малый бизнес сможет изготавливать различные товары, неплохо на этом зарабатывая.На сайте имеются фотографии и различная информация, касающаяся проекта. Также тут опубликованы контакты и форма обратной связи, при помощи которой можно связаться с руководством экотехнопарка. Среди первых опубликованных информационных статей находится материал, в котором раскрывается технология сортировки отходов, которые будут попадать сюда. Помимо этого тут рассказывается о поддержании экологической безопасности на территории комплекса.Появление экотехнопарка позитивно сказалось на жизни Износковского района Калужской области. Местные жители получили рабочие места с высокими зарплатами и соцпакетом. Инвесторы проекта уже многое сделали для района, построив дороги и спортивные площадки, а также отремонтировав местную школу.